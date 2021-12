Invitées : Camille et Julie Berthollet reprennent les plus grands génériques de séries

Camille et Julie Berthollet sont sans conteste les musiciennes classiques les plus connues de leur génération. Camille, 22 ans, est violoncelliste, Julie, 24 ans, est violoniste. Ensemble, elles interprètent les plus grands auteurs de la musique classique, de Brahms à Schubert en passant par Bach et Vivaldi, mais leur force, c’est d’avoir aussi su parler au grand public, pas forcément calé en la matière. Depuis le début de leur carrière, les sœurs Berthollet reprennent des airs populaires pour les faire vivre à travers la musique classique. C’est d’ailleurs le thème de leur nouvel album, « Séries ». Dans ce nouvel opus, Camille et Julie Berthollet interprète les génériques des plus grandes séries de ces dernières années, des Simpson à The Crown en passant par Amicalement vôtre et Game of Thrones. Camille et Julie Berthollet sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.