Invitées : Camille Etienne et Salomé Saqué, deux voix fortes au cœur de la lutte climatique (Partie 2)

Deux voix fortes pour la jeunesse et la lutte climatique en la présence de Camille Etienne et Salomé Saqué sont invitées de Quotidien ce lundi 1er avril. Les deux jeunes femmes sont particulièrement actives actuellement avec respectivement un documentaire sur les polluants éternels et la sortie d’une version poche du livre « Sois jeunes et tais-toi ». Elles reviennent d’abord sur les liens entre elles alors qu’on les voit de plus en plus ensemble. Camille Etienne se penche donc sur le documentaire au sujet des polluants éternels, ou PFAS qu’elle a réalisé avec Solal Moisan sur la chaîne Youtube « Avant l’orage ». Et ce alors que l’on parle actuellement d’une pollution d’une ampleur inédite, et de la région de Lyon grandement touchée. Les deux invités réagissent ensuite à une loi qui sera proposée au vote de l’Assemblée nationale cette semaine. Une loi qui fait débat car elle pourrait supprimer 3000 emplois en France. Salomé Saqué est persuadée qu’une manière de lutte écologique est de mener une vie épanouie en dehors du travail alors que Camille Etienne est terrifiée par la façon dont les gouvernants sont coupés de leurs émotions. Enfin, l’activiste et la journaliste s’expriment sur la crise des agriculteurs et la victoire annoncée de l’extrême-droite aux prochaines élections européennes.