Invitées : le casting de "MILF" Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze et Matthias Dandois

Elles ont 40 ans, elles sont amies d’enfance et elles partent dans le sud ensemble. Si le farniente et la séduction n’étaient pas du tout au programme, elles vont tomber sur trois jeunes hommes, très attirés par elles, parce que plus âgées, parce que plus séduisantes que les filles de leur âge. Axelle Laffont, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze jouent les MILF sur grand écran et elles sont sur le plateau de Quotidien. Matthias Dandois est sextuple champion du monde de BMX et a priori, il n’a rien à voir avec le cinéma. Pourtant, il figure lui aussi au casting de MILF. Invité sur le plateau de Quotidien, il nous raconte comment il est arrivé dans le monde du septième art et ses impressions sur le tournage.