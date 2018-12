Invitées : Cécile Duflot et Audrey Pulvar assignent l’État en justice

Que faire lorsque l’État ne semble pas agir pour la protection de l’environnement ? Lorsque les gouvernements n’appliquent pas leurs propres lois ? Aux Pays-Bas, en Belgique, au Pakistan, aux États-Unis ou au Canada, des collectifs de citoyens et des associations ont déjà entrepris des actions en justice pour obliger leur gouvernement à agir. Pourquoi pas en France ? Oxfam France, la Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace et « Notre affaire à tous » ont décidé, collectivement, d’attaquer l’État français en justice pour inaction. C’est « l’affaire du siècle ». Cécile Duflot, patronne d’Oxfam France et Audrey Pulvar, présidente de la fondation pour la nature et l’homme nous en parlent sur le plateau de Quotidien.