Invitées : Cécilia Commo et Aurore Malet-Karas, dans l’intimité des couples

Ce mercredi soir, TMC diffuse un nouveau « Doc Quotidien » : « Toi + moi, mode d’emploi », une enquête sur le couple, ses mécaniques, ses bonheurs et ses difficultés. Comment vit-on en couple aujourd’hui en France ? Tous les couples sont-ils les mêmes ? Y-a-t-il un ou plusieurs modèles de couple qui marchent ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit deux spécialistes du couple, Cécilia Commo, psychanalyste et sexologue et Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences et sexologue également.