Invitées : Charlotte Namura, Nathalie Iannetta, Camille Abily, Ada Hegerberg vous font vivre la Coupe du monde féminine de football

La Coupe du monde féminine de football démarre ce vendredi 7 juin et, ça tombe bien, s’est en France que ça se passe. Un an après la Coupe du monde masculine, les Bleues espèrent se hisser, elles aussi, jusque sur le toit du monde. Pour commenter, suivre, décrypter ce mois exceptionnel, TF1 a fait appel aux journalistes Charlotte Namura (Telefoot), Nathalie Iannetta, déjà recrutée l’an passé pour la CDM masculine, Ada Hegerberg, première femme ballon d’or et l’ancienne joueuse internationale Camille Abily. Elles sont toutes les quatre sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.