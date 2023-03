Invitées – Education sexuelle à l’école : SOS Homophobie, le Planning familial et le Sidaction portent plainte contre l’État

La loi de 2001 sur l’Education sexuelle à l’Ecole prévoit 3 séances par an du CP à la terminale. Cette loi est pourtant largement peu appliquée dans les établissements français. Pour dénoncer ce manquement, trois associations portent plainte contre l’Etat : SOS Homophobie, le Planning familial et le Sidaction. Leurs présidentes, Lucile Jomat, Sarah Durocher et Florence Thune sont sur le plateau de Quotidien pour nous expliquer leur démarche.