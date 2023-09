Invitées : Elsa Mari et Ariane Riou alertent sur la chirurgie esthétique chez les jeunes

Les journalistes au Parisien – Aujourd’hui en France, Elsa Mari et Ariane Riou, sont les invitées de Quotidien jeudi 14 septembre 2023. Ensemble, elles ont enquêté sur le phénomène de la chirurgie esthétique chez les jeunes ces derniers mois en France, et ont publié durant l’année l’ouvrage « Génération bistouri : Enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes », aux éditions JC Lattès. Elles tentent d’expliquer une tendance influencée en partie par les réseaux sociaux mais également la pornographie. Elles dénoncent les arnaques à répétition et les injections effectuées par des non-professionnels, et pointent du doigt le « tourisme esthétique », certaines opérations interdites en France mais pratiquées à l’étranger.