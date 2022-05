Invitées : Fanny Agostini et Camille Etienne pour le week-end de la biodiversité sur TMC

Des films, des documentaires et des magazines. Ce vendredi, TMC lance son week-end de la biodiversité. À cette occasion, la journaliste Fanny Agostini et la militante écologiste Camille Étienne sont sur le plateau de Quotidien pour parler de l’urgence climatique qui touche notre planète. Pourquoi la biodiversité est-elle en danger ? Quelles actions doivent être menées ? Est-ce que les mesures importantes à prendre doivent nécessairement être punitives ? La nouvelle Première ministre, Élisabeth Borne, va-t-elle vraiment engager des actions rapides et concrètes ? Fanny Agostini, qui pilote ce week-end sur la biodiversité, et Camille Etienne y répondent, ce vendredi 20 mai.