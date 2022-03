Invitées – Guerre en Ukraine, jour 13 : le point avec Elena Volochine, Tatiana Kastouéva-Jean et Elise Vincent

Depuis 13 jours, la Russie bombarde l’Ukraine. Chaque jour, les images qui nous parviennent de la situation en Ukraine sont de plus en plus violentes. Depuis le début du conflit, plus de deux millions d’Ukrainiens ont fui leur pays. Avec la prise des villes limitrophes de Kiev, la capitale du pays est aujourd’hui encerclée. Sur le plan international, les sanctions continuent de pleuvoir sur la Russie. Les chefs d’État multiplient les appels au cessez-le-feu et à la diplomatie, mais Vladimir Poutine reste de marbre. En début de semaine, des couloirs humanitaires ont été ouverts par l’armée russe afin de permettre aux réfugiés de fuir vers la Russie ou la Biélorussie, alors que l’immense majorité des Ukrainiens fuient vers la Pologne et l’Union européenne. Un troisième round de pourparlers doit se tenir cette semaine entre les délégations russes et ukrainiennes, mais Vladimir Poutine a affirmé sa volonté d’aller « jusqu’au bout » de son entreprise sur l’Ukraine. Pour faire le point sur la situation sur place, les enjeux de ce conflit et tenter de comprendre son évolution, Yann Barthès reçoit Tatiana Kastouéva-Jean, spécialiste des questions de politique étrangère et directrice du Centre Russie de l’IFRI (Institut Français des relations internationales), Elise Vincent, journaliste au Monde et spécialiste des questions de défense et Elena Volochine, correspondante de France 24 à Moscou. Elles sont toutes les trois sur le plateau de Quotidien.