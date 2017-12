Invitées : les handballeuses sur le toit du monde

Quatorze ans après leur premier et seul titre mondial, l'équipe de France féminine de handball a réussi l'exploit de battre en finale des Championnats du Monde la Norvège, championne d'Europe et Olympique en titre. Si sur le papier, les Scandinaves semblaient meilleures, les Bleues ont fait preuve d'une détermination sans faille pour rentrer dans l’histoire ! Solides du début à la fin, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont dominé cette rencontre pour finalement s'imposer de deux buts… Après les garçons, les filles sont championnes du monde de handball et elles sont sur le plateau de Quotidien ce soir : Allison Pineau, Siraba Dembélé, Béatrice Edwige, Blandine Dancette et Astride N’Gouan - Extrait Quotidien du 19 décembre 2017.