Invitées : Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg se racontent dans "Jane et Charlotte"

Ni biopic, ni documentaire, « Jane par Charlotte » raconte l’histoire d’une relation entre une mère et sa fille. Juste, pas n’importe quelle mère et pas n’importe quelle fille. Charlotte Gainsbourg mêle images d’archives et vie quotidienne pour raconter sa mère, Jane Birkin, son histoire, leur histoire. Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg sont sur le plateau de Quotidien.