Invitées : Jeanine de Bique, Marine Chagnon et Emy Gazeilles présentent Cendrillon

C’est le grand événement de l’Opera Bastille : « Cendrillon ». Une réécriture inspirée par le conte de Perrault, composée par Jules Massenet et mise en scène par Mariame Clément s'éloigne de l'histoire initiale pour proposer un opéra féerique ancré dans la modernité. Jeanine de Bique, soprano, originaire de Trinité-et-Tobago dans les Caraïbes joue Cendrillon. Emy Gazeilles, soprano, et originaire de la région d’Avignon, incarne l’une des deux sœurs de Cendrillon, Noémie. Marine Chagnon, mezzo-soprano, originaire de la région de Dijon est l’autre sœur de Cendrillon : Dorothée. Nouvelles stars de l'art lyrique, Jeanine de Bique, Marine Chagnon et Emy Gazeilles sont les invitées de Quotidien et enchanteront l'Opéra Bastille jusqu'au 16 novembre.