Invitées : Judith Godrèche et Tess Barthelemy, mère et fille dans la vie comme à l’écran avec « Icon of French Cinema »

Judith Godrèche et sa fille Tess Barthélémy sont les invitées de Quotidien mardi 12 décembre. L’actrice, scénariste ou encore réalisatrice, âgée de 51 ans, signe son retour avec une série autobiographique intitulée « Icon of French Cinema », disponible sur la chaîne Arte le 28 décembre prochain. Sa fille, âgée de 18 ans, s’exprime dans un premier temps sur la genèse de ce projet, dans lequel elle joue également la fille de celle notamment révélée dans « L’auberge espagnole ». Puis, la jeune femme qui interprète une jeune danseuse, se penche sur sa vision de sa mère, bien différente de celle du grand public. Judith Godrèche, revient elle sur les raisons de son exil à Los Angeles durant plus de dix ans, et sur la présence également, dans son nouveau projet, de son fils Noé Boon, côté musique et sous-titres. Une série où l’autodérision prend une place importante, et où elle dépeint une relation qu’elle a eu lorsqu’elle avait 14 ans avec un réalisateur âgé lui de 40 ans. Et ce alors que le cinéma français semble parfois complaisant avec ce sujet. Enfin, Tess Barthélémy nous en dit plus sur ses ambitions personnelles.