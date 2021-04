Invitées : Karole Rocher et Garance Marillier percent les mystères de Madame Claude, la mère maquerelle la plus célèbre de France

Madame Claude était la plus célèbre mère maquerelle de France et pourtant, on ignore presque tout d’elle et de ses secrets. Ce mystère, Netflix tente de le percer à jour dans un film événement signé Sylvie Verheyde, « Madame Claude ». On en parle avec les deux actrices qui jouent son rôle, Karole Rocher et Garance Marillier.