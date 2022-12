Invitées : Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset, lauréates du prix Albert-Londres audiovisuel (Partie 1)

Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset ont reçu le prix Albert-Londres de l’audiovisuel pour récompenser leur documentaire « Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine ». Le jury du prix Albert-Londres salue « une enquête fouillée et implacable », et salue le travail des deux journalistes, « premières à documenter les actions de cette armée de l’ombre, contribuant à nous faire comprendre les enjeux de la géopolitique du Kremlin ». Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset sont sur le plateau de Quotidien.