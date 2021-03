Invitées : la lutte contre les féminicides, avec Lorraine de Foucher et Ernestine Ronai

En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Depuis le début de l’année 2021, 24 féminicides ont déjà été recensés. On en parle sur le plateau de Quotidien avec deux femmes expertes du sujet des violences contre les femmes, Ernestine Ronai et Lorraine de Foucher. Ernestine Ronai est une pionnière dans la lutte contre les féminicides en France. Co-présidente de la Commission violences du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, elle préside également l’Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis. Lorraine de Foucher est journaliste au « Monde ». Elle travaille depuis des années sur les féminicides et a réalisé « Féminicides », un documentaire salué par la critique et les associations après sa diffusion sur France 2 en 2020.