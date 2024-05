Invitées : la masterclass de Venus et Serena Williams

150 tournois remportés dont 30 du Grand chelem, 9 médailles olympiques dont 8 en or, 330 semaines au rang de numéro 1 mondial et 14 titres du Grand chelem en double : les sœurs Williams sont de vraies légendes du tennis. Venus l’aînée et Serena la cadette sont les invitées de Quotidien pour parler balle jaune, mais aussi investissement puisque les deux Américaines sont ambassadrices d’une nouvelle start-up française. De leur enfance dans l’un des quartiers les plus durs de Los Angeles à leur avenir dans la tech en passant évidemment par leur révolution du tennis, Venus et Serena Williams retracent leur parcours sur le plateau de Quotidien.