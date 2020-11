Invitées : le débrief de la journée électorale américaine avec Christine Ockrent, Melissa Bell et Anne-Claire Coudray

En savoir plus sur Yann Barthes

Alors que les résultats de l’élection ne sont pas encore définitifs, Donald Trump a d’ores et déjà dénoncé une « fraude massive » et promis d’aller « devant la Cour Suprême ». On débriefe cette nuit électorale et le déroulé de la journée avec la légende du journalisme Christine Ockrent, la présentatrice du 20h de TF1 Anne-Claire Coudray et la correspondante de CNN en France Melissa Bell.