Invitées : le témoignage poignant de Thérèse Sheeran et Corinne Godefroy sur la situation aux urgences

Thérèse Sheeran et Corinne Godefroy sont les invitées de Quotidien mercredi 7 février. Les deux femmes dénoncent la situation aux urgences avec des conditions parfois inhumaines alors qu’elles ont respectivement perdu une sœur jumelle et un fils. Celles qui sont défendues par le même avocat reviennent sur leur cas personnel tragique. Corinne Godefroy remet d’abord en contexte les conditions d’hospitalisation de son fils Lucas, décédé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier à l’hôpital de Hyères alors qu’il souffrait de vomissements, de fièvre et de douleurs aux côtes et aux poumons. Après avoir été placé au sein des « éléments peu graves », les soignants se rendent finalement compte qu’il souffre d’une septicémie. L’hôpital a finalement justifié la mort de Lucas de par le manque de personnel et de moyens. Thérèse Sheeran, originaire d’Irlande revient ensuite sur la tragique perte de sa sœur, Francès, hospitalisée elle à Cannes en septembre 2022 après avoir été mordue par un chien. Mais très rapidement, Francès est reconduit chez elle et après une nuit à son domicile, elle n’arrive plus à parler. Sa sœur jumelle présente sur le plateau a porté plainte contre l’hôpital de Cannes suite au décès. Elle se penche sur ses revendications alors qu’une enquête a été lancée auprès de l’inspection générale des affaires sociales.