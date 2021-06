Invitées : Léa Salamé et Lena Mahfouf, les deux cartons de l’année en librairie

Cette année, Léa Salamé et Lena Mahfouf ont cartonné en librairie. Elles sont, avec l’écrivaine Delphine Horvilleurs, les femmes qui ont vendu le plus de livres en France cette saison. Avec « Femmes puissantes », Léa Salamé a raconté le parcours de femmes d’exception et avec « Toujours plus », Lena Mahfouf a offert une bouffée d’optimisme et de self-love à toutes ses lectrices. On parle de leur succès avec Lena Mahfouf et Léa Salamé sur le plateau de Quotidien.