Dix ans après le succès de « Tout ce qui brille », Leila Bekhti et Géraldine Nakache sont de retour pour un film sur l’amitié, la famille et… Céline Dion. On parle avec elles de de « J’irais où tu iras », leur dernier film, de leur amitié aussi, de leurs projets. Leïla Bekhti et Géraldine Nakache sont sur le plateau de Quotidien.

