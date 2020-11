Invitées : l’élection américaine avec Melissa Bell, Laurence Nardon et Sylvie Laurent

En savoir plus sur Yann Barthes

Melissa Bell est correspondante à Paris pour la chaîne américaine CNN. Laurence Nardon est responsable du programme Etats-Unis à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Sylvie Laurent est historienne, spécialiste des Etat-Unis et chercheuse associée à l’université d’Harvard et de Stanford. Elles sont toutes les trois sur le plateau de Quotidien pour tirer le bilan de 4 ans de Donald Trump à la tête des Etats-Unis et débriefer la journée électorale.