Invitées : les championnes d’Europe de judo Shirine Boukli, Margaux Pinot, Madeleine Malonga et Romane Dicko

En savoir plus sur Yann Barthes

Les Françaises ont tout raflé lors des derniers Championnats d’Europe de Judo. À 21 ans, Shirine Boukli a décroché le titre européen des -48kg, Margaux Pinot a de nouveau décroché le titre de championne d’Europe chez les -70kg, Madeleine Malonga a remporté son second titre de championne d’Europe chez les -78kg et Romane Dicko a remporté le titre de championne chez les +78kg. On revient sur leur exploit sur le plateau de Quotidien.