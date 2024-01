Invitées : Natacha Polony et Louise Tourret réagissent aux annonces d’Emmanuel Macron

La directrice de Marianne et spécialiste de l’éducation, Natacha Polony, ainsi que la productrice du magazine « Être et savoir », sont les invitées de Quotidien jeudi 18 janvier. Les deux expertes de l’Education se penchent dans un premier temps sur la polémique entourant Amélie Oudéa-Castéra, avant de donner leur avis sur les contrats ainsi que les financements publics des écoles privées. Elles donnent ensuite leurs avis sur les annonces d’Emmanuel Macron liées à l’éducation comme la généralisation annoncée du port de l’uniforme, le théâtre rendu obligatoire ou encore le doublement de l’enseignement moral et civique. Natacha Polony et Louise Tourret décryptent ensuite la situation de l’école actuelle, jugée catastrophique par beaucoup et tentent de donner leurs clés pour améliorer cette situation.