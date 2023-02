Invitées : Olga et Sasha, journal de la guerre en Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, les sœurs ukrainiennes Olga et Sasha tiennent un journal pour “M, le magazine du Monde”. Olga, 34 ans, est caviste et vit à Paris depuis sept ans et Sasha, 32 ans donne des cours de français à Kiev. Leur carnet de bord a permis à de nombreux Français de mieux comprendre l’Ukraine et ses habitants. Sasha se livre sur son quotidien rythmé par des sirènes et des explosions et sur l’état d’esprit des habitants de la capitale ukrainienne. Olga et Sasha font le point sur la situation en Ukraine et leur vision des Russes.