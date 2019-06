Elles n’ont pas 20 ans et elles sont déjà la relève des Bleues. Lisa Martinez, Eva Kouache et Emeline Saint-Georges sont parmi les meilleures footballeuses de l’équipe de France espoir de football. Elles nous racontent leur formation, leur quotidien, leurs pronostics pour les Bleues dans cette Coupe du monde et leurs espoirs pour l’avenir.