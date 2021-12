Invitées : Ludivine Sagnier et Sara Giraudeau font vivre Anne Frank dans un film d’animation

L’histoire d’Anne Frank est enseignée dans toutes les écoles. Son journal intime, devenu l’un des plus importants témoignages de la Shoah, est d’ailleurs souvent au programme des cours d’Histoire ou de Français. Cette fois, son histoire est racontée non pas par les textes ou par le cinéma, mais par l’animation. Dans « Où est Anne Frank ! », le réalisateur Ari Folman à qui on doit déjà « Valse avec Bachir », raconte l’histoire de la jeune allemande, cachée pendant des mois avec sa famille pour échapper aux nazis et de Kitty, son amie imaginaire. Ludivine Sagnier et Sara Giraudeau sont les voix françaises de ce film d’animation qui réussit le pari très ambitieux de parler de la Shoah tout en s’adressant à un public familial. Elles sont toutes les deux sur le plateau de Quotidien.