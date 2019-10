Algérie, au début des années 90. Nedjma veut devenir styliste, mais son pays va de plus en plus plonger dans un islamisme radical. Dans « Papicha », la réalisatrice Mounia Meddour raconte l’histoire de cette jeune fille, et des femmes en Algérie, entrées en résistance. Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda et Zahra Doumandji sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.

En savoir plus sur Yann Barthes