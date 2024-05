Invitées : Marie-Josèphe Fègue, Koumba Larroque et Amina Zidani, espoirs tricolores pour les JO de Paris

Elles sont respectivement championnes d’haltérophilie, de lutte et de boxe et représentent chacune de belles chances de médailles françaises lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans des disciplines à priori plutôt masculines : à moins de 100 jours de l’ouverture des JO, Marie-Josèphe Fègue, Koumba Larroque et Amina Zidani sont les invitées de Quotidien pour faire tomber les préjugés, évoquer leur préparation à l’étranger avant la grande échéance et parler objectifs de médailles.