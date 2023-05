Invitées : Marie Papillon et Eloïse Lang parlent d’homoparentalité dans “La Graine”

On connaît Marie Papillon pour ses vidéos hilarantes sur Instagram dans lesquelles elle fait parler des objets du quotidien et elle est actuellement à l’affiche de “La Graine”, réalisé par Eloïse Lang à qui l’on doit “Connasse, princesse des cœurs” ou “Larguées” avec Camille Cottin. C’est l’histoire rocambolesque d’Inès (Stacy Martin) et de Lucie (Marie Papillon) pour faire une procréation médicalement assistée. Inès veut à tout prix porter et élever un enfant, soutenue par Lucie, pourtant pas aussi enthousiaste à l’idée d’avoir un enfant. Après plusieurs tentatives infructueuses, Lucie découvre pourquoi elles ont échoué et se met en quête du donneur idéal aidée du directeur de la clinique interprété par François Damiens. Eloïse Lang et Marie Papillon répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.