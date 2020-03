En savoir plus sur Yann Barthes

Melha Bedia et Valérie Lemercier se donne la réplique dans la comédie de ce début d’année : « Forte ». Une histoire de féminité, de sororité, de confiance en soi et de… pole-dance. Melha Bedia et Valérie Lemercier sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.