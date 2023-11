Invitées : Muriel Robin et Anne Le Nen, un couple dans la vie et désormais à l’écran dans « Master Crimes »

Muriel Robin et Anne Le Nen sont les invitées de Quotidien lundi 6 novembre. Les deux épouses sont pour la première fois à l’affiche d’une série télévisée diffusée ce jeudi sur l’antenne de TF1, intitulée « Master Crimes ». Une série efficace, drôle et réussie dans laquelle Muriel Robin enfile le costume de Louise Arbus, une professeure en criminologie. Anne Le Nen interprète elle le rôle de Barbara Delandre, une policière peu commode, et au profil diamétralement opposé. Muriel Robin se livre sur sa préparation pour ce rôle plus léger que ces derniers, et sur les techniques pour mieux sonder le cerveau d’un tueur. Le duo dans la vie comme à l’écran s’exprime ensuite sur un nouveau projet commun à venir, elles qui ont débuté ce lundi un stage de cuisine.