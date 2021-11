Invitées : Nathalie Baye et Lyna Khoudri pour "Haute couture"

Nathalie Baye et Lyna Khoudri s’invitent dans les ateliers de la maison Dior le temps de « Haute couture ». Pour son second film, Sylvie Ohayon nous fait découvrir les petites mains, celles qui travaillent en coulisses pour créer des vêtements comme on crée des œuvres d’art. Esther (Nathalie Baye) est la première d’atelier chez Dior. Alors qu’elle s’apprête à prendre sa retraite, elle fait la rencontre de Jade (Lyna Khoudri) alors que cette dernière lui vole son sac à mains dans le métro. Convaincue du potentiel de la jeune fille, Esther va la former au métier de couturière et les deux femmes vont développer une relation complice, quoique parfois tendue, comme celle d’une mère avec sa fille. Nathalie Baye et Lyna Khoudri sont sur le plateau de Quotidien.