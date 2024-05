Invitées : Nicky Doll présente les candidates de la nouvelle saison de "Drag Race France"

Elles s’appellent Afrodite Amour, Leona Winter, Ruby on the nail ou encore Misty Phoenix : les candidates de la nouvelle saison de "Drag Race France" sont les invitées de Quotidien. Nicky Doll sera de nouveau dans le jury après avoir porté la flamme olympique et gravi les marches du Festival de Cannes. Elle nous présente celles qui vont faire vibrer cette troisième saison du jeu de France 2 et nous révèle les petits secrets des Drag Queens les plus célèbres de France.