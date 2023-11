Invitées : Nicole Garcia, Virginie Efira & Sara Giraudeau mettent la famille à l’honneur dans « Tout va bien »

Nicole Garcia, Virginie Efira et Sara Girardeau sont les invitées de Quotidien mercredi 8 novembre. Les trois actrices sont à l’affiche de la série « Tout va bien », disponible sur la plateforme Disney + à partir du 15 novembre prochain. Elle raconte le quotidien ordinaire d’une famille qui se retrouve confrontée à une maladie grave de l’un des enfants. Au cœur de l’histoire, différents personnages névrosés et quelque peu dysfonctionnels. Nicole Garcia se livre sur sa jeunesse dans une famille qu’elle juge comme matriarcale, à l’image de celle de la série. Sara Girardeau met elle en lumière ses complexes sur lesquels elle a travaillé. Les trois comédiennes se livrent sur leur façon de jouer ces rôles si intimes sans se connaître au préalable, puis réagissent à un récent sondage révélant que la famille et les amis sont ce qui compte aujourd’hui le plus chez les Français.