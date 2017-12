« Justice », une plongée dans le monde des comparutions immédiates

A travers des interrogatoires, des témoignages et des scènes d’audience, Samantha Markowic et Salomé Lelouch (mise en scène) proposent une reconstitution théâtrale de l’appareil judiciaire. Porté par une distribution exclusivement féminine, « Justice » dresse un portrait sans concession de notre société. Un spectacle coup de poing et rempli d’humanité qui nous plonge au cœur d’une justice en temps réel, celle des comparutions immédiates... On reçoit ce soir dans Quotidien Camille Cottin, Camille Chamoux, Océane RoseMarie, Naidra Ayadi, Fatima N’Doye, et Samantha Markowic.- Extrait Quotidien du 20 décembre