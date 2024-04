Invitées : Ophélie Meunier, Enora Malagré et Camille Lavabre prennent le pouvoir sur M6 (Partie 2)

Ophélie Meunier, Enora Malagré et Camille Lavabre sont les invitées de Quotidien vendredi 5 avril. Les trois femmes de télévision sont au cœur d’une toute nouvelle émission diffusée sur M6 chaque samedi à 17h45, « La grande semaine ». La première dans le rôle de chef d’orchestre et les deux autres en tant que chroniqueuses. Ophélie Meunier revient sur la genèse de ce talk-show autour de l’humour, de l’actualité et de différents invités, mais pas que. Elles se confient sur la façon dont elles ont réussi à créer une complicité à l’antenne et sur la présence de Philippe Manœuvre, Baptiste des Monstiers, mais également des personnes hors télévision comme un pédiatre. Ophélie Meunier en dit davantage sur la « question flash » et Enora Malagré s’exprime sur l’importance pour elle de prendre la parole sur des sujets importants comme l’endométriose ou les congés mesntruels. Enfin, Ophélie Meunier en dit plus sur sa participation au relais de la flamme olympique en juillet prochain et au Marathon pour tous. Camille Lavabre arrive elle à la fin de sa tournée de spectacles intitulée « Toxic », dans lequel elle explique se débarrasser de toute forme de toxicité.