Invitées : Reem Kherici et Inès Reg réussissent à faire parler les animaux dans «Chien et Chat »

Reem Kherici et Inès Reg sont les invitées de Quotidien mercredi 7 février. Elles sont toutes les deux à l’affiche du film « Chien et Chat », en salles le 14 février prochain et dans lequel on retrouve également Franck Dubosc, Philippe Lacheau ou encore Artus. Reem Kherici, qui réalise également le film, revient sur ce qui l'a inspiré à se lancer dans cette aventure qui mêle comédie et film d’animation. Inès Reg prête d’ailleurs sa voix à Diva, un chat. La réalisatrice explique que ce projet de faire parler les animaux est son rêve depuis l’âge de sept ans. Inès Reg revient elle sur les méthodes de Reem Kherici sur le tournage alors que cette dernière interprète elle une influenceuse à la vie particulièrement insipide. Un tournage qui s’est notamment déroulé dans des conditions drastiques au Québec, jusqu’à -37 degrés. Enfin, Inès Reg nous en dit plus sur sa participation à Danse avec les Stars ainsi que sur son tout nouveau spectacle.