Invitées : Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez pour "Pupille"

C’est un film fort sur l’adoption, un film coup de poing émouvant qui raconte le parcours d’une femme, Alice (Elodie Bouchez). Depuis 10 ans, elle souhaite adopter un enfant. Théo, naît sous X. Il devient « pupille de l’Etat ». Il est recueilli par un Gilles Lellouche qui se porte famille d’accueil pour ces enfants en difficulté. Sandrine Kiberlain, elle, éducatrice spécialisée, est en charge de Théo. « Pupille », c’est l’histoire de Théo, de celle qui veut devenir sa mère, et de tous ceux qui interviennent pour lui permettre, ou non, de le devenir. Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez sont sur le plateau de Quotidien.