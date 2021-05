Invitées : Valérie Damidot et sa fille Roxane font revivre les années 70

En savoir plus sur Valerie Damidot

Les Damidot mère et fille s’associent pour « La terrible époque des sous-pulls acryliques », un livre réjouissant, un livre-doudou qui va rappeler plein de bons souvenirs à tous les Français nés dans les années 70. De Pif Gadget aux pulls qui grattent, en passant par la cuisine de maman et les clopes par milliers, elles décortiquent ensemble et avec humour le meilleur (et le pire) de cette époque. Valérie et Roxane Damidot sont sur le plateau de Quotidien.