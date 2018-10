Invitées : la victoire de Bolsonaro, avec Anaïs Fléchet, Erika Campelo, Flavia Coelho, Boa Tarde et Maira Mamede

Le candidat d’extrême-droite Jair Bolsonaro est élu président du Brésil avec plus de 55% des voix. Ouvertement homophobe, raciste, pro-armes à feu et sexiste, Jair Bolsonaro inquiète les Brésiliens qui n’ont pas voté pour lui, mais également le reste du monde. Programme économique ou environnemental, il fait craindre reculs sociaux et scientifiques. Elles sont artiste, écrivaine, historienne ou sociologue : Anaïs Fléchet, Erika Campelo, Flavia Coelho, Boa Tarde et Maira Mamede sont sur le plateau de Quotidien pour analyser cette élection.