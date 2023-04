Invitées : Victoria Bedos et Brune Moulin, d’adolescence et d’audace

Scénariste plébiscitée pour « La famille Bélier », Victoria Bedos passe derrière la caméra pour son premier film en tant que réalisatrice : « La plus belle pour aller danser ». Un film solaire, touchant et drôle sur le quotidien de Marie-Luce (Brune Moulin), 14 ans, pas très à l’aise dans son nouveau collège qui va se créer un alter-égo masculin plus sûr de lui et plus apprécié… un peu trop peut-être. Brune Moulin et Victoria Bedos sont sur le plateau de Quotidien.