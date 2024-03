Invitées : Vladimir Poutine réélu, et maintenant ? Le décryptage d’Elsa Vidal et Marion Van Renterghem

Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie avec 87% des voix ce week-end. Le dirigeant russe entamera donc son cinquième mandat et est désormais assuré de rester au pouvoir jusqu’en 2030, au moins. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine et un mois après la mort d’Alexeï Navaly, on débriefe cette actu qui nous concerne tous avec Marion Van Renterghem, grand report et prix Albert Londres et Elsa Vidal, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI.