Invitées : Zahia Dehar et Kenza Fortas rafraîchissantes dans « L’air de la mer rend libre »

Zahia Dehar et Kenza Fortas sont les invitées de Quotidien, mercredi 20 septembre. Ensemble, elles jouent dans le nouveau film de Nadir Moknèche, intitulé « L’air de la mer rend libre », et qui sortira en salles le 4 octobre prochain. L’histoire se passe à Rennes et met en avant deux garçons, Saïd et Vincent, qui vivent une histoire d’amour secrète, mais qui n’osent pas en révéler l’existence à leurs familles. Saïd accepte alors un mariage arrangé avec le personnage interprété par Kenza Fortas. Les deux actrices reviennent sur la notion de liberté en amour, lorsque la famille et la religion prennent une place prépondérante. Zahia Dehar revient également en toute transparence sur une de ses anciennes relations toxiques durant laquelle elle a été victime de différents viols et de harcèlement.