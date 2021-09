Invités : 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001, avec Elise Lucet, David Pujadas et Laurence Haïm

Le 11 septembre 2001, à 8h46, un premier avion frappe la tour nord du World Trade Center à New York. 17 minutes plus tard, un second avion percute la tour sud. Ce qui avait semblé être, dans un premier temps, un terrible accident devient sous les yeux du monde entier une attaque terroriste à l’ampleur inégalée. Vingt ans plus tard, on revient sur cette journée qui a changé la face du monde avec les journalistes qui l’ont vécu et qui l’ont raconté, Elise Lucet, David Pujadas et Laurence Haïm.