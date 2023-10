Invités : Nikos Aliagas et Michael Goldman présentent les nouvelles professeures de la Star Ac

Ce mercredi 25 octobre, Nikos Aliagas et Michael Goldman sont les invités de Quotidien ! Et ils ont une annonce à faire : dévoiler les noms des deux nouvelles professeures qui vont faire partie du corps professoral et qui vont encadrer les élèves au Château pour cette nouvelle saison de la Star Academy. Cécile Chaduteau, la professeure d'expression scénique et Malika Benjelloun, la professeure de danse. Avec, en cadeau, l'annonce du nom d'un nouvel élève : Axel.