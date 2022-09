Invités : 70 ans de règne d’Elizabeth II, vus par Isabelle Rivère et Sasha Mitchell (Partie 1)

Isabelle Rivère est une grande spécialiste des familles royales d’Europe, spécialisée dans les Windsor. Sasha Mitchell est journaliste et couvre l’actualité du Royaume-Uni et de l’Irlande pour Courrier international. 24h après l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II, les hommages pleuvent à l’étranger et en France, où la souveraine était particulièrement appréciée. Comment expliquer l’attachement des Français à une reine étrangère ? Comment résumer l’impact de 70 ans de règne d'Elizabeth II ? On en parle avec Isabelle Rivère et Sasha Mitchell sur le plateau de Quotidien.