Invités : à quoi faut-il s’attendre pour les législatives ? Le décryptage de Ludovic Vigogne, Agathe Lambret et Erwan Bruckert

Les 12 et 19 juin prochains, les Français sont appelés à élire leurs nouveaux députés. Qui de la grande coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon ou de la grande coalition du centre et de la droite menée par Emmanuel Macron peut espérer tirer son épingle du jeu ? L’extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Reconquête d’Éric Zemmour va-t-elle parvenir à exister ? Pour faire le point, Yann Barthès reçoit les journalistes Ludovic Vigogne de l’Opinion, Agathe Lambret de BFMTV et Erwan Bruckert de l’Express.