Invités : à quoi peut ressembler le monde de demain ? On en parle avec Natacha Polony et François Gemenne

Natacha Polony est la directrice de l’hebdomadaire « Marianne ». Depuis le début du confinement, on a régulièrement échangé avec elle sur la situation en France. François Gemenne est chercheur, membre du GIEC, spécialiste de l’environnement, des migrations et du changement climatique. Pour ce premier jour de dé-confinement, on voulait avoir leur opinion sur les deux mois qui viennent de s’écouler, sur les mesures prises pour la suite et sur ce que pourrait être le « monde de demain ».